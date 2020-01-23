Ничего не изменилось: сестра показала квартиру Жанны Фриске

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года из-за неоперабельной опухоли головного мозга. После кончины артистки за ее квартирой в центре Москвы приглядывают родители и младшая сестра Наталья. Родственница обнародовала фотографии и видео из пустующих апартаментов певицы. Наталья подчеркнула, что они ничего не трогали и не меняли. Даже засохшие букетики лаванды в спальне Фриске остались в вазе.
"Мы приехали навестить квартиру Жанны, чтобы немного прибраться. Мы ничего не трогали. Все осталось так, как и было. Только иногда пыль протираем и включаем увлажнители воздуха. На полках остались награды Жанны, фотографии ее друзей и первой любимой собаки", – рассказала Наталья, показав себя в зеркале с собакой, которую захватила с собой в дом сестры.
Жанна оформила квартиру в светлых тонах. На стене в спальне – большое панно с лесным пейзажем, выход на балкон, в гардероб и ванную комнату. Здесь же стоит туалетный столик с флакончиками духов, которые она коллекционировала. А еще, по словам Натальи, звезда обожала сумочки и обувь.
В квартире оказались даже некоторые вещи сына Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева. В гардеробной Наташа показала крошечные белые пинетки, похожие на ботиночки, а на кухне – серебряную кружечку и пустышку. Отметим, что родственники певицы совсем не видятся с Платоном, которого воспитывает отец.
В интервью Жанна Фриске признавалась, что долго мечтала о квартире в Москве, но не могла себе ее позволить. Лишь после нескольких лет сольных выступлений певица приобрела недвижимость площадью 90 квадратных метров на Красной Пресне.
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