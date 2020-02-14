Ковальчук шокировала подробностями коварного похищения "Блестящих" в Грузии

Бориса Корчевникова шокировали подробности, которыми поделилась певица. Оказывается, после одного из выступлений в столице Грузии девушкам пришлось угнать машину, чтобы выбраться из загородного отеля, куда их обманом привезли.
Жанна Фриске, Ксения Новикова и Юлия Ковальчук приехали на выступление в один из клубов Тбилиси. Как уверят артистка, выступление прошло отлично, они вернулись в гримерку, но потом к ним зашел организатор концерта. Мужчина суетливо собрал девочек и попросил срочно бежать из здания, якобы в клуб пришли люди, желающие похитить красавиц. Звезд затолкали в незнакомый лимузин и увезли "прятать" в горы. Девушки не могли позвонить ни директору, ни с менеджеру, так как связи не было.
На месте певицы увидели несколько пьяных мужчин с оружием, которые начали приставать. Им удалось спрятаться в одном из номеров гостиницы, в которую их привезли. "Это была бессонная и страшная ночь. В дверь постоянно кто-то стучался", – описывает ужасы Юлия Ковальчук в шоу "Судьба человека". По воспоминаниям артистки, им в еду что-то подсыпали, потому что у них кружилась голова, начались галлюцинации и некоторые теряли координацию.
Девушки до утра просидели в обнимку в запертой комнате, а на рассвете на цыпочках спустились вниз и украли ключи от машины, на которой их доставили в это страшное место. Они добрались до аэропорта и улетели в Москву.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Надоело жевать ковёр
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?
Не зовет замуж спустя 8 лет
Дочку бросил партнер по танцам
Кто знает,работу можно найти ,через обычное трудоустройство ,даже за маленькие деньги,или это в прошлом?