Дженнифер Энистон сделала сексуальные снимки ко дню рождения

На Дженнифер Энистон с завистью смотрят как женщины, так и мужчины. Прекрасная половина человечества гадает, как в таком возрасте ей удается выглядеть вдвое моложе, и пытается узнать секреты красоты. Сильному полу ничего не остается, как завидовать ее партнерам.
Ко дню своего рождения голливудская звезда снялась в мартовском журнале Interview magazine. Дженнифер предстала сразу в нескольких образах. На одном из фото актриса запечатлена в нежно-розовом бюстгальтере и кожаной юбке с распущенными волосами.
Впечатляет и образ байкерши, который смело разместили на обложке выпуска. Чтобы все смогли восхититься прессом, Энистон надела черное платье с вырезом на животе.
Несколько снимков актриса опубликовала на своей странице в "Инстаграм" и всего за несколько часов набрала семь миллионов лайков, отмечает Life.
Также звезда "Друзей" дала интервью журналу. Вопросы ей задавала давняя подруга – актриса Сандра Буллок. Беседа двух актрис получилась ностальгической. Сандра рассказала, что первое впечатление о ней сложилось после того, как она увидела ее по телевизору. Буллок привлекла непосредственность Энистон, которая не боится выглядеть глупой или неуклюжей и при этом остается очаровательной.
Дженнифер Энистон называет себя очень впечатлительным человеком, который может расстроиться практически по любому поводу. Так, на ее настроение влияют плохие новости, человеческая жадность, неблагодарность и издевательства над животными.
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