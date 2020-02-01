Сверкнувшая голой грудью Кищук возбудила народ

Бывшая участница герлз-бэнда добавила в "Инстаграм" фото, сделанное во время рекламной кампании для бельевого бренда. На снимке девушка позирует в полупрозрачном топе, сквозь который видна аккуратная грудь. Катя уверенно смотрит в кадр, чуть склонив голову.
Поклонники оценили смелость дивы. "Вау, жара!", "Я влюбился", "Откровенненько", "Пушечка", "Очень красивая", – написали фанаты под постом.
Восходящая звезда российского шоу-бизнеса известна не из-за таланта певицы, а в основном из-за своих сексуальных образов. Кищук часто публикует на странице в "Инстаграм" кадры эротического содержания. При росте 160 сантиметров девушка обладает аппетитными формами, которые выгодно подчеркивает минималистичными нарядами.
Катя покинула группу "Серебро" в феврале 2019 года. Экс-солистка тогда сообщила, что профиль в соцсетях, который она вела от имени трио, будет принадлежать новым участницам. Прошлой осенью стало известно, что Максим Фадеев расторг контракты с солистками коллектива, оставив им все права на песни.
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