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Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська

Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська

Сергей Шнуров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин конфликтуют уже полгода. И, похоже, мириться они не желают.
прочитано 1271 раз

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин начали обмениваться любезностями после того, как продюсер заговорил о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии коронавируса. Мол, представители шоу-бизнеса, оставшиеся без концертов, испытывают финансовые трудности.

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Сергей Владимирович Шнуров певец, музыкант

 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Лидер группы "Ленинград" не разделяет мнение супруга Валерии о том, что артисты нуждаются в государственной поддержке. Также Сергей считает: обнищавших представителей шоу-бизнеса не может представлять человек с явно высокими доходами. По мнению музыканта, Пригожин лишь изображает нищего.

И если ранее Шнуров высмеивал слова продюсера саркастичными стихотворениями, то сейчас он глумится по-другому. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" музыкант назвал Пригожина "холеной моськой", из-за которой пропадает желание помогать тем артистам, которые действительно оказались в беде.

"Я считаю, что такие ребята, как Тарзан, Газманов и Пригожин, уж точно могут потерпеть", – считает лидер группы "Ленинград".

Напомним, недавно Иосиф Пригожин набросился на Сергея Шнурова за мат. Продюсер считает, что музыканта, который часто сквернословит, нужно оштрафовать. Супруг Валерии напомнил, что в стране существует административная статья о мелком хулиганстве.

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Автор: 9 декабря 2020, 21:32 Источник: Эхо Москвы
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Что себе позволяет это хамло???
Гость
Ответить
Очень точное определение и Валерия с её выводком тоже
1

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