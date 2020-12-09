Шнуров снова приложил Пригожина: Холеная моська

Сергей Шнуров и Иосиф Пригожин начали обмениваться любезностями после того, как продюсер заговорил о "чудовищном положении" артистов из-за пандемии коронавируса. Мол, представители шоу-бизнеса, оставшиеся без концертов, испытывают финансовые трудности.
Лидер группы "Ленинград" не разделяет мнение супруга Валерии о том, что артисты нуждаются в государственной поддержке. Также Сергей считает: обнищавших представителей шоу-бизнеса не может представлять человек с явно высокими доходами. По мнению музыканта, Пригожин лишь изображает нищего.
И если ранее Шнуров высмеивал слова продюсера саркастичными стихотворениями, то сейчас он глумится по-другому. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" музыкант назвал Пригожина "холеной моськой", из-за которой пропадает желание помогать тем артистам, которые действительно оказались в беде.
"Я считаю, что такие ребята, как Тарзан, Газманов и Пригожин, уж точно могут потерпеть", – считает лидер группы "Ленинград".
Напомним, недавно Иосиф Пригожин набросился на Сергея Шнурова за мат. Продюсер считает, что музыканта, который часто сквернословит, нужно оштрафовать. Супруг Валерии напомнил, что в стране существует административная статья о мелком хулиганстве.
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