"Потребительство": Отец Децла убит поведением меркантильного внука

Около двух лет назад в Ижевске скончался рэп-исполнитель Децл. Казалось бы, его семье больше нечего делить, но после похорон артиста его родители и вдова живут в вечном конфликте друг с другом. Известно, что отец исполнителя даже требовал ДНК-экспертизы с целью удостовериться, что Тони – его внук.

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