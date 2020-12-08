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Шоу-бизнес

"Потребительство": Отец Децла убит поведением меркантильного внука

Децл. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Около двух лет назад в Ижевске скончался рэп-исполнитель Децл. Казалось бы, его семье больше нечего делить, но после похорон артиста его родители и вдова живут в вечном конфликте друг с другом. Известно, что отец исполнителя даже требовал ДНК-экспертизы с целью удостовериться, что Тони – его внук.
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Александр Толмацкий долгое время пытался наладить отношения с мальчиком. Не так давно, к великому счастью бабушки и дедушки, Тони начал общаться с ними, однако, как оказалось, любовь здесь была не при чем.

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Отец репера сообщил, что несколько раз видел внука: "Его интересует не сам диалог, а деньги, наследство. Очень сложно разговаривать с мальчиком, когда у него кроме финансовых вопросов ничего в голове не присутствует. Потребительство", – рассказывает разочарованный мужчина. Он искренне верил, что у внука должны были остаться теплые чувства к нему.

Также Александр упомянул, что пока мальчик не унаследовал все имущество отца, он частенько навещал бабушку. "Как только этот вопрос решился, она как будто перестала существовать", – пожаловался он. Тони иногда списывается с бабушкой, но все интересующие его вопросы заканчиваются на деньгах.

Толмацкий уверен: во всем виновата жена Децла. Юлия Киселева еще при жизни супруга была против общения ребенка с родителями мужа. По его словам, женщина совершенно ничего не делает, так как привыкла, что ей все достается просто так. "Сейчас с моей стороны никакой финансовой помощи Тони нет, сначала у него должно измениться отношение к нам", – поделился он.

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Автор: 8 декабря 2020, 13:00 Источник: "СтарХит"
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Как менялся Децл от 0 до 33

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