Вскрылась откровенная переписка Меган Маркл с популярным певцом

До встречи с будущим мужем девушка вела вполне обычный для голливудской звезды образ жизни. Знаменитость спокойно заигрывала с парнями и ходила на свидания, пытаясь восстановиться после разрыва с продюсером Тревором Энгельсом.
Один из тех, к кому Меган Маркл пыталась "подкатить", раскрыл подробности их общения в далеком 2015 году. Британский певец Мэтт Кардл признался, что актриса сама написала после его концерта, и у них завязалась милая беседа. Парочка даже обсуждала возможность отправиться на свидание, однако из этого ничего не вышло.
По словам Мэтта Кардла, это была очень странная ситуация, но его до сих пор греют воспоминания о той переписке. Тогда общение с Меган Маркл казалось ему забавным. Правда, очень скоро все сошло на нет, так как музыкант встретил девушку, которая позже стала его женой, сообщает РИА ФАН
Голливудская актриса тоже довольно быстро вступила в отношения с принцем Гарри. Официально роман наследника британского престола с Меган Маркл подтвердили в 2017 году, а уже весной 2018-го пара сыграла свадьбу.
Напомним, в конце ноября герцогиня заявила, что недавно пережила выкидыш. Девушка потеряла своего второго ребенка, и это стало для семьи настоящей трагедией.
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