"Сбережения закончились": Арбенина из-за кризиса вынуждена экономить

Диана Арбенина в этом году снова номинировалась на престижную Российскую Национальную Музыкальную премию "Виктория". За кулисами Кремлевского дворца с ней встретился корреспондент "Дни.ру".

Нынешняя ситуация с отмененными концертами и запретом на корпоративные новогодние выступления ударила по артистам очень серьезно. У Дианы Арбениной тоже сорвался весь давно сверстанный график. А значит, нет и прежнего стабильного заработка.

"Жила все эти месяцы на сбережения, которые уже закончились, – говорит Арбенина. – Поэтом мы очень ждем возобновления концертов, пока были сплошные переносы, с весны на осень, теперь снова на весну. Но при этом никого из музыкантов не уволила, поддерживаю как могу – я людей не бросаю. У меня в коллективе 17 человек".

Диана признается, что отсутствие концертов она компенсировала другой творческой работой. "Я написала книгу, выпустила альбом, – признается певица. – А только что сделала впервые в жизни и пластинку ремиксов. Все песни для проходили проверку моими детьми: если они классно реагировали и не смеялись, то все хорошо. А были моменты, когда они слышали какие-то инородные для "Ночных Снайперов" звуки и начинали хохотать – и я, зная, что дети тонко чувствуют, к этому прислушивалась. Так что все, что вошло в альбом, одобрено и Артемом с Мартой, и коллективом, и мной лично".