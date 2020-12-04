Решетова сообщила о смертельном недуге

В начале осени Анастасия Решетова сообщила о расставании с Тимати. Спустя несколько недель рэпер удивил общественность: он станет новым героем шоу "Холостяк". Модель не стала отставать от экс-возлюбленного и вовлеклась в другой телепроект.
Скоро зрители увидят Решетову в качестве ведущей шоу "Ты – топ-модель", которое будет выходить на канале ТНТ. Анастасия с нетерпением ждет начала съемок. Чтобы выглядеть в кадре еще лучше, бывшая избранница Тимати собралась в загородный санаторий для оздоровления.
Во время процедур модель сделала несколько снимков и опубликовала их в "Инстаграм". На одном из этих кадров видно, что Анастасия лежит под капельницей. Девушка сообщила, что ей нужно принять необходимые вещества из-за вегетарианской диеты. Она упомянула заболевание, от которого можно умереть.
"Снова отказалась от мяса, поэтому анемия", – кратко объяснила Решетова.
Также девушка решилась искупаться в ледяном бассейне и отдохнуть в криосауне. По ее словам, благодаря таким процедурам ее кожа станет красивой и гладкой. О здоровом питании Анастасия Решетова тоже не забывает. В один из дней ее завтрак состоял из гречневых тостов, тофу с оливками и овощной икры.
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