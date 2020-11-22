"Залез ко мне в душ": Решетова показала показника-сына

После рождения сына модель Анастасия Решетова посвятила материнству всю себя. Инстадива уверят, что с момента появления на свет Ратмира она не видела его всего пару дней. Все остальное время мать и дитя вместе. После расставания с Тимати Анастасия волнуется за то, как теперь делить опеку над мальчиком с его отцом.
В "Сторис" своего "Инстаграм" Анастасия Решетова постоянно показывает успехи малыша. Не обходится и дня без фото или видео озорного мальчишки. На этот раз он разбаловался не на шутку.
"Залез ко мне в душ", – написала на кадрах Решетова.
На видео Ратмир сидел на кровати, укутанный пушистым банным полотенцем. Модель повалила его на спину, и мальчик заулыбался, наслаждаясь игрой мамы.
Напомним, летом этого года в Сети появилась информация о том, что модель Анастасия Решетова и Тимур Юнусов (Тимати) расстаются. Рэпер так и не женился официально на матери своего ребенка. Впрочем, так же было и с предыдущей матерью его дочери Аленой Шишковой.
В сентябре Анастасия опубликовала длинный текст, в котором говорилось о том, что они с Тимати приняли решение расстаться. В СМИ писали, что разрыву поспособствовала свекровь Анастасии Симона Юнусова, которая слишком часто вмешивалась в жизнь драгоценного сынка.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Вы счастливы?
Кастовые отношения
У мужа не стоит
Как вы думаете, будет ли третья мировая?
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Очень часто хочется близости