"Залез ко мне в душ": Решетова показала показника-сына

Модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимати одна растит малолетнего сына Ратмира. Она активно ведет свой блог "Инстаграм" и часто радует поклонников успехами ребенка. На этот раз девушка удивила фанатов увлечениями маленького сорванца.

прочитано 219 раз