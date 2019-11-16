Холли Берри разгромила экс-супруга за инцест и расизм

Как оказалось, во время семейной жизни мужчина неоднократно позволял себе расистские высказывания. кроме того, он наотрез отказывался признавать, что их общая дочь Нала – результат смешанного союза.
По словам Холли, в один момент их сексуальные отношения с мужем сошли на нет. Отсутствие секса спровоцировало критику в адрес соблазнительной фигуры Берри со стороны Обри.
Кинозвезда понимала, что их брак рушится. Поэтому уговорила супруга вместе отправится к психотерапевту. Во время сеансов выяснилось, в чем кроется истинная причина неудач Габриэля в интимной жизни.
Как оказалось, у модели была глубокая душевная травма. Ее спровоцировал сексуальный контакт мужчины с кем-то из его родственников.
Врачу также удалось установить, что у Обри самая настоящая депрессия. Но тот, в свою очередь, наотрез отказывался ее лечить.
Супруги расстались в 2010 году – спустя два года после рождения их дочери. Холли попыталась увезти ребенка во Францию. Для этого она обратилась в суд, но ее обращение было отклонено.
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