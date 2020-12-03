Иосиф Пригожин не устоял перед Викторией Боней в сексуальной позе

На какое-то время Виктория Боня исчезла из "Инстаграм". После дня рождения она решила возобновить свою активность и опубликовала свежее фото. Подписчики живо отреагировали на появление в соцсети своей любимицы. Очевидно, соскучились не только поклонники Вики, но и ее коллеги.
В тексте публикации Виктория Боня разыграла свидание с ней. По условиям конкурса надо было поставить на своей странице хештэг #хочунавстречукБоне. Неожиданно среди тех, кому идея понравилась, оказался продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин.
Он поставил лайк под сексуальной фотографией Виктории Бони, на которой она предстала с ярким макияжем, с легкими локонами, в нижнем белье и белых носках.
Ранее Виктория сообщила о предательстве со стороны кого-то из ее близких. Это случилось в время празднования дня рождения Бони в Дубае. В какой-то момент ей стало плохо, и ей вызвали скорую. Виктория Боня не рассказала, о ком конкретно идет речь, но очевидно, что некий мужчина предал ее и не приехал на ее день рождения.
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