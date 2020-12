"Год был непростой": Собчак подняла на смех изобразившего Бузову Тарасова

Ксения Собчак никогда не проходит мимо интересных новостей. Многие события она комментирует в своем телеграм-канале. На этот раз журналистка заинтересовалась новогодним видеороликом, который подготовил футбольный клуб "Рубин".

На ютуб-канале футбольного клуба "Рубин" появился клип на песню All I Want for Christmas Is You. Хит Мэрайи Кэри исполнил бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Помимо него в видеоролике появились игроки "Рубина", в том числе Дмитрий Тарасов.

Возлюбленный Анастасии Костенко выступил с новогодним поздравлением, а также повторил движение своей бывшей жены Ольги Бузовой из клипа "Мало половин". Этот момент показался забавным Ксении Собчак.

В своем телеграм-канале телеведущая опубликовала отрывки с Дмитрием Тарасовым. Журналистка в шутку написала, что ощутила колющую боль в сердце из-за футболиста. "Видимо, правда, год был непростой, раз дошло до клипов с движениями "Мало половин", – посмеялась Собчак.

Интернет-пользователи тоже не ожидали, что спортсмен, который со скандалом расстался с Бузовой, вспомнит ее так называемую хореографию. "Мало половин" от Тарасова!? Ну неужели не пушка!?", – высказался один из зрителей на "Ютуб".

Напомним, недавно Ольга Бузова вновь вспомнила о разрыве с футболистом. Телеведущая призналась, что не ожидала предательства от Дмитрия Тарасова. Когда спортсмен ей изменил, она не поверила, пока не увидела все своими глазами.