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Шоу-бизнес

"Вы это не вырежете?": Ольгу Бузову унизили в эфире Первого канала

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Из-за вокальных способностей Ольга Бузова часто становится объектом насмешек. На этот раз над ней посмеялась телеведущая Алла Михеева. Коллега Ивана Урганта не сдержала обещание, данное поп-диве.

Продолжение: "Для меня это больше жизни": Бузова сбежала из России со слезами на глазах
прочитано 1611 раз

В недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева представила свой репортаж с концерта "SnowПати 2020-2021". Телеведущая пообщалась со многими знаменитостями. Например, она встретилась с Ольгой Бузовой, которая несколько лет назад начала карьеру певицы.

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Михеева начала общение с ведущей реалити-шоу "Дом-2" с комплиментов. Алла сказала, что Ольгу очень любят, поэтому телезрители будут рады услышать от поп-дивы поздравление с Новым годом. Чтобы этот момент был особенным, блондинка попросила Бузову спеть.

"Точно? И вы это не вырежете?", – уточнила брюнетка.

Михеева пообещала, что монтажер не тронет этот отрывок видео. Но, как только Ольга открыла рот, кадр оборвался и появился следующий сюжет. Шутка Аллы унизительная, но Бузова давно научилась смеяться над собой, поэтому, вероятно, не обидится на журналистку.

Напомним, ранее ведущий шоу "Вечерний Ургант" посмеялся над свадьбой Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Он поздравил молодоженов в стихах.

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Автор: 29 декабря 2020, 11:43 Источник: YouTube-канал "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Урган т прям все над всеми посмеивается.... Сам уже не интересен иди к Наташе грузин жидовцы
1

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