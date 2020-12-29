"Вы это не вырежете?": Ольгу Бузову унизили в эфире Первого канала

В недавнем выпуске шоу "Вечерний Ургант" Алла Михеева представила свой репортаж с концерта "SnowПати 2020-2021". Телеведущая пообщалась со многими знаменитостями. Например, она встретилась с Ольгой Бузовой, которая несколько лет назад начала карьеру певицы.
Михеева начала общение с ведущей реалити-шоу "Дом-2" с комплиментов. Алла сказала, что Ольгу очень любят, поэтому телезрители будут рады услышать от поп-дивы поздравление с Новым годом. Чтобы этот момент был особенным, блондинка попросила Бузову спеть.
"Точно? И вы это не вырежете?", – уточнила брюнетка.
Михеева пообещала, что монтажер не тронет этот отрывок видео. Но, как только Ольга открыла рот, кадр оборвался и появился следующий сюжет. Шутка Аллы унизительная, но Бузова давно научилась смеяться над собой, поэтому, вероятно, не обидится на журналистку.
Напомним, ранее ведущий шоу "Вечерний Ургант" посмеялся над свадьбой Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. Он поздравил молодоженов в стихах.
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