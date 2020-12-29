Пережившая нападение Собчак показала жуткие синяки: Что это значит вообще?

В понедельник, 28 декабря, Ксения Собчак после спортивных упражнений опубликовала видео, на котором запечатлела свои ноги. Телеведущая пожаловалась на жуткие синяки, которые покрыли ее левое колено.
Журналистка не знает, по какой причине появились эти травмы. Она не падала, не ударялась. Ксения лишь отметила, что весь предыдущий день "адово летала". "Что это значит вообще?", – возмутилась знаменитость.
Стоит отметить, что в этом году Собчак получала травмы куда серьезнее. Журналистка сломала нос. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Есть слух, что Ксения получила эту травму в Среднеуральском женском монастыре, где на нее напали. Однако это событие произошло после перелома носа.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Ксения Собчак впервые встретилась с Любовью Успенской после ссоры. Певица решила просить телеведущую, которая оказала на нее давление в передаче "Док-Ток". Журналистка попросила артистку не воспринимать ее поведение на шоу как попытку обидеть.
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