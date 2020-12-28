"Не поверила, пока своими глазами не увидела": преданная Бузова о разрыве с любимым

Ольга Бузова больше года счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. До встречи с рэпером знаменитость пережила громкий развод с Дмитрием Тарасовым. После расставания с футболистом певица говорила, что больше не верит в любовь.

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