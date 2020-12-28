"Не поверила, пока своими глазами не увидела": преданная Бузова о разрыве с любимым

По словам телеведущей, причиной разрыва стали постоянные измены бывшего супруга. Якобы он начал ходить налево еще за год до развода, но звезда этого не замечала. Как призналась девушка, она была уверена не только в себе, но и в любимом, поэтому не ожидала такого предательства.
"Когда все случилось, я даже не поверила, пока своими глазами все не увидела", – говорит Ольга Бузова. Расставание с футболистом далось артистке нелегко. По словам девушки, в тот момент ее спасла работа – как раз тогда телеведущая запела. Впрочем, сейчас звезда редко вспоминает прошлое и живет настоящим.
Ольга Бузова счастлива в отношениях с Давидом Манукяном. Как отметила артистка, у них с молодым человеком прочная эмоциональная связь. Ее даже не смущает большая разница в возрасте – парень младше звезды на семь лет.
Певица стала задумываться и о наследниках. По словам Ольги Бузовой, она не против в ближайшее время родить ребенка, однако хочет ответственно подойти к этому этапу жизни. Звезда мечтает, что в итоге после себя оставит не только след в истории, но и "маленькую принцессу".
Дмитрий Тарасов почти сразу после развода с Ольгой Бузовой начал встречаться с моделью Анастасией Костенко. По слухам, как раз девушка и стала причиной окончания его брака с ведущей шоу "Дом-2".
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