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Шоу-бизнес

"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери

Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер Иосиф Пригожин пропустил юбилей своей мамы. Родственнице продюсера исполнилось 80 лет, но пандемия коронавируса помешала знаменитости увидеться с самой дорогой в его жизни женщиной.
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Пандемия коронавируса не только отняла жизнь у многих людей по всему миру, но также и поставила крест на планах и мечтах граждан. Ограничительные меры, а также страх перед инфекцией повлиял на многие аспекты реальности.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

В непростую ситуацию попал, в том числе, российский продюсер Иосиф Пригожин. Супруг музыкальной исполнительницы Валерии сообщил в своем "Инстаграме", что он пропускает 80-летие своей матери.

Дело в том, что из-за вышеупомянутой пандемии границы сеи?час закрыты. В Израиль въезд разрешен только своим гражданам. Пригожин признался, что у него нет никакого гражданства, кроме российского.

Поклонники поддержали кумира в непростой жизненный период. "Это самое страшное, что не можешь поехать к маме", – написал один из пользователей.

Стоит отметить, что ситуация оказалась не настолько плачевной, как может показаться на первый взгляд. Технологии шагнули далеко вперед. Сегодня люди имеют доступ к любой аудиовизуальной коммуникации. Пригожин решил, что будет праздновать день рождения матери в Zoom.

Продюсер отметил, что он общается с родственницей каждый день, хотя делать это впопыхах. "Мамочка, я помню, поздравляю тебя!", – написал он под свежим постом.

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Автор: 26 декабря 2020, 16:35 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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