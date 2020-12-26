"Это самое страшное": Пригожин пропустил юбилей матери

Пандемия коронавируса не только отняла жизнь у многих людей по всему миру, но также и поставила крест на планах и мечтах граждан. Ограничительные меры, а также страх перед инфекцией повлиял на многие аспекты реальности.
В непростую ситуацию попал, в том числе, российский продюсер Иосиф Пригожин. Супруг музыкальной исполнительницы Валерии сообщил в своем "Инстаграме", что он пропускает 80-летие своей матери.
Дело в том, что из-за вышеупомянутой пандемии границы сеи?час закрыты. В Израиль въезд разрешен только своим гражданам. Пригожин признался, что у него нет никакого гражданства, кроме российского.
Поклонники поддержали кумира в непростой жизненный период. "Это самое страшное, что не можешь поехать к маме", – написал один из пользователей.
Стоит отметить, что ситуация оказалась не настолько плачевной, как может показаться на первый взгляд. Технологии шагнули далеко вперед. Сегодня люди имеют доступ к любой аудиовизуальной коммуникации. Пригожин решил, что будет праздновать день рождения матери в Zoom.
Продюсер отметил, что он общается с родственницей каждый день, хотя делать это впопыхах. "Мамочка, я помню, поздравляю тебя!", – написал он под свежим постом.
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