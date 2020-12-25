Пригожин и Валерия раскрыли дату рождения их первого внука

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия скоро станут дедушкой и бабушкой. Сын артистки от первого брака недавно женился, и его супруга ждет ребенка.

Пригожин раскрыл точную дату прибавления в семействе. Он признался, что Валерия впервые станет бабушкой 31 декабря этого года. Именно в этот праздничный день сноха певицы Лиана Шульгина должна родить ребенка.

В связи с этим звездное семейство полным ходом готовится к событию. О планах на Новый год пока нет и речи, ведь если Лиана действительно родит в новогоднюю ночь, то все праздничные каникулы семья проведет в приятных хлопотах о малыше.

Также пока не известно, будут ли работать Иосиф Пригожин и Валерия 31 декабря. Этот вопрос придется решить в кратчайшие сроки, так как жена сына Валерии уже на сносях.

Напомним, Арсений Шульгин, которого Иосиф Пригожин считает своим сыном, скоро впервые станет отцом. Его новоиспеченная жена Лиана на девятом месяце беременности.

Отметим, что у Иосифа Пригожина есть еще двое детей – Дмитрий и Даная, которые родились в браке продюсера с Еленой Пригожиной. Дедушкой Пригожин станет впервые.

"Будет ли у нас новогодний стол – пока не могу сказать. Просто жена Арсения должна родить 31 декабря. Мы ждем внучку на Новый год", – признался Иосиф Пригожин.

Он отметил, что насчет медицинского сопровождения родов семья уже договорилась и даже передала подарки докторам. Поэтому никаких проблем в новогоднюю ночь возникнуть не должно.

Напомним, что Арсений Шульгин и его возлюбленная Лиана скрывали беременность девушки. Впервые в Сети заговорили об этом летом, когда Арсений сделал девушке предложение.