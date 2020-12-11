Наркозависимая дочь Успенской легла в больницу

В беседе с журналистами Татьяна Плаксина часто жалуется на свою мать. Мол, Любовь Успенская – настоящий тиран. Слова дочери доводят артистку до нервного срыва.
Весной Плаксина сбежала из подмосковного дома матери и улетела в Лос-Анджелес. Там девушка живет в роскошных апартаментах, которые когда-то купила ее мать. Судя по всему, Татьяна живет беззаботно. Она рисует, гуляет, сочиняет музыку.
Свой досуг дочь королевы шансона якобы скрашивает наркотиками. Успенская неоднократно ругала журналистов, которые перечисляют Татьяне деньги за скандальные интервью.
Плаксина уверяла и мать, и общественность, что у нее нет наркотической зависимости, поэтому отказывалась отправляться на реабилитацию. Осенью дочери Любови Залмановны стало плохо. Татьяна оказалась в клинике Sedars Sinai, где проходят лечение мировые звезды.
Медики нашли в крови Плаксиной марихуану. После чистки наследнице артистки вновь предложили пройти реабилитацию, но она предпочла принимать необходимые препараты дома. Наконец Татьяна взялась за ум и легла в клинику.
"Мир не без добрых людей, возобновилась моя реабилитация", – цитирует девушку "Комсомольская правда".
Дочь Любови Успенской пообещала не жить прошлым. Кроме того, она надеется, что в скором времени вернет улыбку. Напомним, несколько лет назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда и сломала челюсть. Тогда операцию также оплачивала ее мать.
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