"Постепенно стало хорошо": Муцениеце сошлась с известным актером

Российский актер Александр Робак рассказал о съемках фильма "Честный развод". Ему досталась главная роль. Еще одну из главных ролей сыграла Агата Муцениеце, которая ведет на "Ютуб" одноименное шоу.
Герой Робака – мужчина из Челябинска, у которого начинается кризис среднего возраста. К этой проблеме присоединяются проблемы с бизнесом и, кажется, жизнь идет под откос. Дети у него выросли, а отношения с женой охладевают день ото дня. Так продолжается, пока на горизонте не появляется героиня Агаты Муцениеце. Она помогает герою вернуться к чувствам и снова поверить в любовь.
"А дальше – закружило-понесло: он встретил девушку, с которой ему постепенно стало хорошо…" – рассказал о новой картине Александр Робак.
Стоит отметить, что некоторые сцены фильма "Честный развод" снимались на Красной поляне. По сценарию герои прилетели в Сочи на фестиваль КВН и заодно на горнолыжный курорт.
Помимо "Честного развода" Александр Робак будет сниматься в "Эпидемии". Проект стал хитом во всем мире, его купил Netflix. Фильм перевели на 12 языков и показали в 76 странах, а в США он входит в топ-10 лучших шоу.
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