Трампа "приклеили" к жене на новогоднем фото из Белого дома

На днях в Сети появился новый рождественский снимок Дональда и Мелании Трамп, на котором они предстали в одинаковых костюмах в Белом доме. Эксперт по фотографии доказал применение фотошопа на последнем рождественском снимке Дональда Трампа и Мелании Трамп в Белом доме, пишет Inside Edition.
Дэвид Мейджер считает, что контуры фигуры Трампа вырезали из старой фотографии, сделанной в Лондрне в 2019 году, и "приклеили" к новой.
"Самый важный признак – это отсутствие на снимке контактной тени, которую объекты отбрасывают друг на друга при соприкосновении. Этой тени нет на красном ковре под их ногами", – заявил эксперт академии киноискусств.
Также он подчеркнул, что прически Мелании и Дональда Трампа слишком прилизаны, что тоже свидетельствует о контурном вырезании и перемещении фотографии в редакторе.
Еще один факт: там, где рука Дональда Трампа прикасается к пиджаку Мелании, нет ни тени, ни следа прикосновения, что тоже говорит о наложении фото. Это заметно при увеличении кадра.
Напомним, в этом году Дональд Трамп проиграл на выборах Джо Байдену, однако отказался покидать Белый дом. Он заявил, что сделает это только, если его выведут из здания под белы рученьки.
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