"Закричала в голос": Муравьева впала в истерику от вида полупустого зала в театре

В Малом театре уже 20 лет подряд дают постановку "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе Островского, которая пользуется ошеломительным успехом у зрителей. В этом году спектаклю показывали в 400-тый раз.
Актриса театра и кино Ирина Муравьева много лет играет в постановке одну из главных ролей. И в этом году она вышла на сцену в юбилейном спектакле. Муравьева ужаснулась, когда вышла к зрителям. От вида полупустого зала она закричала в голос.
"Помню, вышла на авансцену, увидела почти пустые первые ряды – и свои слова стала произносить немного с истерикой, закричала в голос", – рассказала Муравьева.
Актрисе казалось, что в зале вообще никого нет. Это ее удручало, пишет "Собеседник". Но зрители очень старались передать актерам свою энергетику и так громко кричали "Браво!", что казалось, что они пытаются компенсировать отклик целого зала.
В конце интервью артистка призналась, что у нее сложилось странное ощущение от происходящего. Актеры как будто должны не замечать, что происходит, и делать вид, что все нормально.
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