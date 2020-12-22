"Как это – любить двоих?": Бородина удивила признанием в день рождения дочери

На фотографии девочка стоит на фоне новогодней елки в роскошном красном платье. Малышка смотрит в кадр, чуть изогнув тело и наклонив голову набок. Ксения Бородина призналась, что Теона – ее голубоглазая любовь. Артистка росла в семье одна, без братьев и сестер, поэтому ей непросто воспитывать двоих детей.
Как отметила телеведущая, она всегда знала, что у нее будет дочь, а когда родилась вторая, это казалось настоящим чудом. "Она совсем другая, у нее другие волосы и другой цвет глаз, а как это любить двоих?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – пишет звезда.
Ксения Бородина отметила, что малышка научила ее многому. Девочка всегда требует внимания, а артистка рада стараться ради наследницы. "Ты каждый день превращаешь не похожим на вчерашний", – призналась знаменитость.
Телеведущая добавила, что очень гордится доченькой. По словам Ксении Бородиной, для нее огромное счастье быть матерью такой прекрасной малышки.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Теона растет невероятной красавицей. "Поздравляю Теоночку с днем рождения! Радости и счастья вашей семье!", "С днем рождения, красотка!!!! Главное– будь здорова, а мама с папой все сделают", "С днем рождения кроху! пусть она будет самой счастливой на свете", – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Путин лучший!
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Россия
Конец
Дом 2
Иностранные выражения и поговорки
Аватарки
За что можно любить Россию?
Дочь моя, благославляю тебя на брак