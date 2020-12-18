Известная модель умерла после увеличения ягодиц

В начале декабря 29-летняя модель отправилась в Колумбию и легла там под нож пластического хирурга. За "Инстаграм" Кано следили почти 13 миллионов поклонников, поэтому, чтобы сохранять популярность, девушка решилась на новое вмешательство.
Девушка проживала в Калифорнии. На церемонию прощания из-за коронавирусных ограничений смогли прийти только несколько десятков человек. Родственники Джоселин устроили трансляцию траурной церемонии в прямом эфире на Ютуб.
Знаменитость появилась на свет в семье мигрантов из Мексики. Еще в школе она начала сниматься для местных журналов. Позднее девушка решила получить высшее образование и окончила университет в Сан-Диего, получив профессию микробиолога.
Однако популярной Кано стала отнюдь не за научные работы, а благодаря внешности. Известность к Джоселин пришла в 2015 году. К тому момент она уже успела сняться в клипе и стать героиней множества фотосессий.
В 2018 году модель занялась дизайном купальников. Кино не видела ничего зазорного в искусственном улучшении своих форм, но увлечение пластикой сыграло с ней злую шутку.
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