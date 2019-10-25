Способная задушить ягодицами врач предстала в свадебном наряде

Спортсменка опубликовала на своей личной странице в социальной сети "Инстаграм" новый снимок. На фото она позирует в нижнем белье и готовится примерить свадебное платье.
Пользователи Сети пришли в замешательство, увидев полуобнаженное тело китаянки. У нее шесть кубиков пресса, широкие плечи и мускулистые руки. Бедра перекачаны настолько, что создается ощущение, будто они вот-вот лопнут.
Среди подписчиков Юань нашлись и русскоговорящие пользователи Сети, которые поспешили раскритиковать бодибилдершу. "Такое красивое лицо и такое уродское тело!", "Ну уж нет. ***** такую невесту", "Женское уродство!" – негодовали злопыхатели.
"Жуть, нафиг надо😮", – с отвращением заявил критик.
По словам спортсменки, в прошлом она принимала активное участие в состязаниях бодибилдеров. Кроме того, девушка окончила медицинский институт.
"Я работаю врачом и подрабатываю моделью, а не тренером по фитнесу", – писала китайская звезда спорта в одном из постов в своем блоге.
Отметим, Хэжун очень популярная не только среди китайских пользователей интернета. За ее жизнью следят люди со всех уголков мира. К слову, на ее странице в "Инстаграм" почти 70 тысяч преданных фолловеров.
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