"Моя попа! Я сейчас умру": Кардашьян еле втиснула огромные формы в узкий костюм

Ким Кардашьян с большим трудом надела наряд от любимого модного дома. Процесс звезда продемонстрировала в эфире реалити-шоу.

Незадолго до того, как ВОЗ объявила о пандемии коронавируса, в Париже прошла Неделя моды. Одной из гостей стала звезда Ким Кардашьян. Она посетила показ модного дома Balman, сменив три образа. Ким демонстрировала латексные наряды от Balman, однако надеть один из них было весьма проблематично, пишет "Комсомольская правда".

В эфир вышел новый выпуск реалити-шоу, где Кардашьян показала, как собиралась на мероприятие. Ей нужно было надеть латексный костюм с узкими штанами, явно рассчитанными на худых моделей. Процесс оказался мучительным: звезда с трудом натягивала их на свои большие ягодицы.

"Ой, моя попа! Я сейчас умру! Чертова Неделя моды!" – кричала Кардашьян.

Без помощниц Ким не справилась бы. За процессом наблюдала ее сестра Кортни. Она отметила, что в таком наряде проблематично будет сходить в туалет.

Кардашьян все же влезла в костюм и отлично провела время на Неделе моды. По лицу Ким было непонятно, испытывает ли она дискомфорт.