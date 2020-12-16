Что разлучило Горбачеву из сериала "Чики" с известным певцом

32-летняя актриса стала гостьей ток-шоу "Вечерний Ургант" на
Первом канале. В студии Ирина Горбачева появилась в компании коллеги по цеху
Ростислава Хаита. Знаменитости представили новую картину "Обратная связь".
На шоу Ирина Горбачева пришла в светлом парике. Звезда сериала "Чики" заявила, что эксплуатирует образ певицы Полины Гагариной.
Беседуя с ведущим программы Иваном Ургантом, Ирина Горбачева призналась, что находится в вынужденной разлуке с любимым человеком. "Привет, любимый, я помню о тебе и постараюсь скоро приехать еще раз", – обратилась она с экрана к родному ее сердцу человеку.
По словам Горбачевой, ее избранник находится в Киеве. Из-за пандемии коронавируса влюбленные видятся реже, чем хотелось бы. Пандемия и границы между странами разлучили пару.
Ходят слухи, что звезда сериала "Чики" встречается с бывшим солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Сплетни о романе звезд муссируются уже давно, однако официального заявления пара не делала.
Ранее в соцсетях Ирины Горбачевой появилось совместное романтичное фото с Антоном Савлеповым. Снимок подогрел домыслы об отношениях знаменитостей. Также звезда сериала "Чики" отмечала избранника на кадрах с отдыха в Турции.
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