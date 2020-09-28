"Ваших детей воспитывать не буду": Горбачева из сериала "Чики" сделала неожиданное заявление

Артистка записала видеообращение. Знаменитость сообщила поклонникам, что скоро станет социопатом. Как оказалось, стоит Ирине Горбачевой появиться на улице, как к ней подходят люди и просят совместное фото.
Звезда сериала "Чики" ценит внимание фанатов. Актрисе приятен тот факт, что люди знают ее работы. Однако моральные силы Ирины на исходе. Горбачева утомлена вниманием. Незнакомцы на улице хватают артистку за руки, тянут за одежду. Более того, знаменитость ненавидит позировать перед камерой.
Теперь Ирина Горбачева будет сниматься не со всеми. "Скорее
всего, я теперь буду фотографироваться только с детьми, беременными и пожилыми
людьми", – сообщила звезда сериала "Чики". Знаменитость подчеркнула, что из-за
настойчивости фанатов находится в постоянном стрессе.
Артистка предупредила поклонниц, что беременеть ряди снимка с ней – плохая идея. "Я ваших детей воспитывать не буду", – пошутила Горбачева. Ирина добавила, что лицам, которые будут прикидываться детьми или стариками, тоже будет отказывать.
Напомним, не так давно звезда сериала "Чики" вернулась с курорта. Ирина Горбачева отдыхала в Турции в компании экс-участника "QuestPistols" Антона Савлепова. Ходят слухи, что знаменитостей связывают романтические отношения.
Популярные темы форума
Женщина не должна носить брюки
Мужики смотрят только на внешность
я хочу быть страшная!
Возможно ли прекратить месячные?
Голосуем
Нужен ли железный занавес?
Сколько нужно зарабатывать женщине...
Лиона расскажите нам о себе
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сифилиона