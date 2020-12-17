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Шоу-бизнес

"Пущу по миру!" Кравец пересматривает брачный контакт после измены мужа

Алена Кравец. Фото: пресс-служба звезды
"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", – писал Лев Толстой. Как эти слова из "Анны Карениной" точно описывают сегодняшнее настроение Алены Кравец!..
прочитано 1787 раз

Жизнь самой известной светской львицы страны в последнее время очень напоминает реалити-шоу "Дом-2". То какой-то аферист выдает себя тайного сына певицы. А теперь какая-то девица уверяет, будто родила от богатого мужа певицы.

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И вот уже она с ребенком пытается не только в доме Кравец обосноваться, но и претендовать на движимое и недвижимое имущество звезды и ее супруга. "Знаете, я всегда стараюсь держать лицо. – плачет Алена. – Но это выше даже моих сил и терпения".

В итоге Кравец решила пересмотреть условия многостраничного брачного договора. "Мы с мужем еще перед свадьбой обговорили, кто и на что может претендовать при разводе, – пояснила Алена. – Состояние большое – дом на Рублевке, квартира в Москве, квартира в Дубае и Испании, несколько машин и яхта".

"Если самозванка будет на что-то претендовать, то я не только по суду пересмотрю договор, но и пущу обоих по миру, – обещает Алена. – У меня тоже растет дочь, мне ее надо поднимать, поэтому делиться ни с кем не намерена. Могу только этой дамочке подарить скалку, чтобы губу закатывала".

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Публикация от Алёна Кравец�� (@kravetsalena)

Кравец обещает биться за наследство всеми способами и не дать ему уплыть из рук. "Сейчас столько проходимцев, что держи ухо востро! – вздыхает она. – А эта аферистка к тому же уверяет, что ДНК-экспертиза подтвердила, что мой муж – отец ее ребенка. Но я этому не верю и буду требовать повторного генетического анализа".

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Автор: 17 декабря 2020, 15:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Беспечная жизнь скандальной жены миллионера

комментарии

Ответить:

Гость
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Кравец пустоголовая с хабалкой Барановской и дылда Волочкова с потасканной Собачатиной-до тошноты блевотны и вонючи.
Гость
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Из нее такая светская львица, как из меня Шварценеггер. То, что дура, известно всем - безмозглая силиконовая мукла. Как тот Руслан вообще мог жениться на таком УЁ, на нее даже собака ногу не поднимет p0ssaть - побрезгует. Фу...
Гость
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Ни один настоящий миллионер не будет ходить по ток-шоу, чтобы денег заработать...Львица...
Гость
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Почему ее постоянно называете светской львицей? Ее вообще никто никогда никуда не приглашает, ни она ни ее муж не появляются никогда ни на каких статусных мероприятиях,их никто не знает. Они известны,как дешевые актёры Первого канала,для постановок шоу с придуманными сюжетами. Светская львица это Собчак,например или Навка. Но никак не Алена Кравец.
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