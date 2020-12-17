"Пущу по миру!" Кравец пересматривает брачный контакт после измены мужа

"Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему", – писал Лев Толстой. Как эти слова из "Анны Карениной" точно описывают сегодняшнее настроение Алены Кравец!..



Жизнь самой известной светской львицы страны в последнее время очень напоминает реалити-шоу "Дом-2". То какой-то аферист выдает себя тайного сына певицы. А теперь какая-то девица уверяет, будто родила от богатого мужа певицы.

И вот уже она с ребенком пытается не только в доме Кравец обосноваться, но и претендовать на движимое и недвижимое имущество звезды и ее супруга. "Знаете, я всегда стараюсь держать лицо. – плачет Алена. – Но это выше даже моих сил и терпения".

В итоге Кравец решила пересмотреть условия многостраничного брачного договора. "Мы с мужем еще перед свадьбой обговорили, кто и на что может претендовать при разводе, – пояснила Алена. – Состояние большое – дом на Рублевке, квартира в Москве, квартира в Дубае и Испании, несколько машин и яхта".

"Если самозванка будет на что-то претендовать, то я не только по суду пересмотрю договор, но и пущу обоих по миру, – обещает Алена. – У меня тоже растет дочь, мне ее надо поднимать, поэтому делиться ни с кем не намерена. Могу только этой дамочке подарить скалку, чтобы губу закатывала".

Кравец обещает биться за наследство всеми способами и не дать ему уплыть из рук. "Сейчас столько проходимцев, что держи ухо востро! – вздыхает она. – А эта аферистка к тому же уверяет, что ДНК-экспертиза подтвердила, что мой муж – отец ее ребенка. Но я этому не верю и буду требовать повторного генетического анализа".