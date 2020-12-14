"Могу провести сутки на воде": Жасмин морит себя голодом ради тонкой талии

По словам знаменитости, организм "не простит" ей лишний кусочек – на весах сразу же прибавится пара килограммов. Для того, чтобы быть в форме, артистка вынуждена ходить полуголодной. Как отметила Жасмин, такое самоистязание дается ей с трудом, поэтому она постоянно находится в поиске максимально комфортной системы питания.
После рождения дочери артистка очень быстро пришла в форму, однако способ, который помог тогда, перестал действовать. "Был период, когда я решила есть только овощи. Это было невыносимо", – призналась звезда. Сейчас певица старается придерживаться правильного питания, но периодически все равно устраивает разгрузочные дни. Например, сутки сидит на одной воде.
Жасмин отметила, что одно слово "диета" приводит ее в стресс. Звезда поделилась, что пробовала и модное нынче интервальное голодание, однако такой способ не набрать лишнего с ней не работает.
Сейчас знаменитость наблюдается у эндокринолога и нутрициолога. Первый специалист следит за гормонами, а второй за питанием. По совету врача Жасмин полностью исключила перекусы в пользу двух-трех полноценных приемов пищи в день.
Артистка поделилась, что отказалась от сладкого, молочных продуктов и сыров. Также для поддержания формы звезда занимается спортом четыре-пять раз в неделю.
"Даже если я буду есть одни яблоки, могу ни на грамм не похудеть. Все связано с гормонами, мы, женщины, очень от них зависим", – говорит Жасмин.
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