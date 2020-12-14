"Могу провести сутки на воде": Жасмин морит себя голодом ради тонкой талии

Певица Жасмин – обладательница соблазнительных форм. Однако для того, чтобы поддерживать тело в тонусе, артистке приходится постоянно себя ограничивать.

По словам знаменитости, организм "не простит" ей лишний кусочек – на весах сразу же прибавится пара килограммов. Для того, чтобы быть в форме, артистка вынуждена ходить полуголодной. Как отметила Жасмин, такое самоистязание дается ей с трудом, поэтому она постоянно находится в поиске максимально комфортной системы питания.

После рождения дочери артистка очень быстро пришла в форму, однако способ, который помог тогда, перестал действовать. "Был период, когда я решила есть только овощи. Это было невыносимо", – призналась звезда. Сейчас певица старается придерживаться правильного питания, но периодически все равно устраивает разгрузочные дни. Например, сутки сидит на одной воде.