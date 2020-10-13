Плевать на коронавирус? Жасмин собрала престарелых родственников на одной вечеринке

Накануне Жасмин решила отпраздновать день рождения. Звезда собрала всех самых близких людей в одном из ресторанов Москвы.

Гостей развлекали Николай Басков, Любовь Успенская и Леонид Агутин. Среди приглашенных были замечены Татьяна Навка и Анастасия Шубская. Также в одном из банкетных залов столицы собрались родственники артистки – отец, брат с семьей и другие близкие люди.

Помещения были роскошно украшены вазами с цветами, а столы ломились от угощений. Для праздника Жасмин выбрала шелковое платье-комбинацию изумрудного цвета. Наряд артистка дополнила зеленым пиджаком в стиле оверсайз и черными лодочками.

Вместе с папой звезда даже исполнила зажигательный танец под одобрительные аплодисменты гостей. Несмотря на возраст, Лев Манахимов прекрасно двигался рядом с Жасмин. Впрочем, это не удивительно, ведь в свое время работал балетмейстером.

Судя по количеству фото и видео, праздник удался! Однако у поклонников появились вопросы: рационально ли было устраивать торжество, учитывая, что в стране бушует коронавирус?

Вероятно, опыт Надежды Бабкиной, которая после празднования своего дня рождения весной отправилась в кому, ничему не учит. Стоит также отметить, что Настя Ивлеева и рэпер Элджей заразились китайской инфекцией после празднования своей годовщины свадьбы летом этого года.