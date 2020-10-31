Попавшего в неприятности сына певицы Жасмин ждет суд

По данным журналистов, за наследником знаменитой певицы числится 567 непогашенных штрафа. Михаил Семендуев, катаясь по Москве в люксовых авто, постоянно нарушает правила дорожного движения.
Как сообщает телеграм-канала Mash, у 23-летнего мужчины накопилось квитанций на 700 тысяч рублей. Дело отпрыска певицы Жасмин передали в суд. У Михаила большие неприятности. Семендуев теперь не может садиться за руль. Ограничения будут действовать, пока сын вокалистки не оплатит штрафы. Если молодой человек проигнорирует решение Фемиды, ему запретят выезд из страны.
Напомним, Михаил – первенец певицы Жасмин. Отцом парня является бизнесмен Вячеслав Семендуев. Наследник артистки учился на платном отделении МГИМО.
Жасмин развелась с отцом Михаила в 2006 году. Вокалистка сообщила, что муж поднимал на нее руку.
Вторым супругом вокалистки стал Илан Шор. Знаменитость родила миллионеру дочку Маргариту и сына Мирона. В 2017 году Илана приговорили ксеми с половиной годам тюремного заключения. По данным СМИ, Шор обвинялся в похищении средств из банковской системы Республики Молдова. По некоторой информации, муж Жасмин бежал за границу.
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