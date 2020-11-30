Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Гроба на сцене театра не будет: Сухорукова похоронят в родном Орехово-Зуеве
"Бессовестная зажравшаяся хамка": требующую скидок и льгот Воробей погнали в шею
"Прекратите себя так вести": Дибров опозорил Шпицу на глазах у миллионов
Плюнувший на похороны Джигарханяна сын прилетел к мертвому отцу
партнеры
Понедельник
30 ноября
Лента новостей
13:27
Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала
13:20
Названа дата перевода Ефремова в колонию из СИЗО
13:17
Превращается в обузу: почему жена разводится с Кончаловским
13:06
Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
13:05
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
12:54
В Петербурге водитель иномарки устроил ДТП
12:43
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
12:39
В петербургской квартире нашли два трупа
12:35
Без жилья и с многомиллионным долгом: большие проблемы разводящейся звезды "Реальных пацанов"
12:30
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
12:26
За сутки в России обнаружено 26 338 зараженных коронавирусом
12:18
Поклонники шокированы наплевательским отношением к могиле Крачковской
12:17
Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса
11:53
Возлюбленная Авербуха Арзамасова: Я спокойно представляю себя готовящей борщи дома
11:52
При взрыве в жилом доме во Всеволожске пострадал ребенок
11:48
"Грусть сквозит": Успенская осталась без близкого человека в особенный день
11:35
Понаровская безжалостно растоптала карьеру Зверева
11:32
Теперь там гладко: сексуальный Газманов похвастался свежим интимным бритьем
11:04
"Он избивал меня до полусмерти": изувеченная супруга популярного певца рассказала о своей трагедии
11:03
"Об этом никто не знал": известный режиссер о тайне скончавшегося от рака Клюева
11:02
Васильева отдала 30 миллионов за возможность увидеть внуков
10:46
В Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном
10:15
"Без слез не взглянешь": народ в шоке от состояния могилы Осина
10:14
В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров
09:55
Lexus RX: премиум – в массы!
09:42
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
09:36
Орбакайте показала редкое фото Пугачевой
09:28
ОНФ запустил специальный проект для мам детей-инвалидов
09:16
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
09:09
Победившую на "Голосе" дочь Алсу хотят видеть на "Евровидении-2021" от России
08:51
"Прохожу реабилитацию": Меньшикову стало тяжело ходить
08:45
"Рука не слушается": Кудрявцева обеспокоена состоянием сраженной инсультом матери
08:44
Пожилой муж Федосеевой-Шукшиной перестал удовлетворять в койке ненасытную любовницу
08:18
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
06:02
Шепелев отвесил оплеуху Пригожину за помпезный отдых на Мальдивах
04:05
Светлана Бондарчук всыпала фанату бывшего мужа
02:04
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 ноября 2020 года
22:00
Знаменитая ведущая Первого канала страдала от рук бывшего мужа
20:55
Назван победитель детского "Евровидения-2020"
20:12
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
18:00
"Аллы больше нет": Довлатову "похоронили" поклонники
17:50
Жена Алексея Ягудина напомнила о непростой жизни матерей
17:46
"Удивительно": потерявшая паспорт Собчак поблагодарила журналистов
17:36
"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой
17:24
Так вот откуда грудь: Семенович обнародовала фото с родителями
16:56
Сраженную инсультом Бузову выписали из больницы
16:35
"Твои поглаживания по голове": маменькин сынок Костюшкин показал архивные кадры
16:29
"Уже пора!": Гагарина решила стать оперной певицей
16:13
"Прирастет количество бедных": россиянам дали неутешительный прогноз
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Профессор Соловей выразил уверенность в скором уходе Лукашенко: До осени 2021 года
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
Лукашенко о разговоре Тихановской с западными кураторами: Перехватили конференцию этих лохушек
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики
"Смогут избежать уголовной ответственности": Цивин и Дрожжина разрабатывают хитрый план
Шоу-бизнес

"Грусть сквозит": Успенская осталась без близкого человека в особенный день

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская решила поздравить народ с Днем матери. Поклонники посчитали, что артистке не хватает внимания от дочери.
прочитано 374 раза

Любовь Успенская росла без родительницы. Однажды певица рассказывала, что ее мать скончалась при родах. Накануне, опубликовав пост в "Инстаграм", артистка дала понять, что очень скучает по ней.

ПО ТЕМЕ

"Почему со мной?!": Успенская изнывает в душевных муках

"Разве это нормально?": Пригожин прошелся по набросившейся на Валерию Успенской

 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Исполнительница хита "Кабриолет" разместила фотографию, на которой позирует с букетами цветов. Любовь Залмановна, опустив голову, с тоской смотрит на растения. Под кадром королева шансона написала о том, как важно говорить о чувствах своим родителям и благодарить их за существование.

Успенская посоветовала поклонникам как можно больше времени проводить с родителями не только в памятные, но и в обычные дни. Также артистка отметила:

"Я полна любви и благодарности к ней (матери – Прим. ред.), так как она подарила мне возможность жить".

Любопытно, что Любовь Залмановна не стала упоминать свою дочь, поэтому неизвестно, поздравила ли Татьяна Плаксина артистку с Днем матери. Но поклонники, прочитав пост певицы, сделали вывод, что девушка обделила вниманием мать даже в такой день. "Как бы вам хотелось услышать сегодня поздравления от дочери... Грусть сквозит в Ваших добрых и нежных словах", – высказалась поклонница.

Напомним, Любовь Успенская долгое время испытывает трудности в отношениях с наследницей. Татьяна живет в США вместе с отцом. Она неоднократно обвиняла мать в жестокости. Артистка не готова прощать наследнице оскорбительные заявления.

Автор: 30 ноября 2020, 11:48 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
До чего же неприятная Успенская! Осталась одна и понятно, дочь надо было воспитывать, а не болтаться по кабакам. И потом, у рябинки не родятся апельсинки и яблочно от яблоньки...
1

Популярные темы форума

Политика

"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
Россия готовит замену сидящем на штыках Лукашенко
Приближенный к Кремлю источник: После встречи с Лавровым Лукашенко повернется к Западу
Политолог обнародовал сценарий свержения Лукашенко: Против него выступят силовики

Шоу-бизнес

Придется играть одной левой: пианист Денис Мацуев сообщил о сломанной при падении со скейта руке
Сафонов и Савельева вызвали сыну скорую
Гузеева пережила нападение: Страшно за вас
Беременную звезду "Дома-2" и ее жениха отказываются лечить от коронавируса

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Политика

Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра

Журналист поделился мнением
Шоу-бизнес

Вскрылись детали тесной связи Заворотнюк и Миронова

Артисты были прекрасной парой
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: набор от Always и подарочная карта Zara

Получи полезный подарок

Шоу-бизнес

"Она сейчас вся в нем": 69-летняя актриса впервые стала бабушкой

Наталья Белохвостикова похвасталась долгожданным наследником

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян
Гороскоп на неделю с 30 ноября по 6 декабря 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху
Начальство сжалилось над затравленным Дзюбой после скандала с онанизмом
"Пожурил по-отечески": Дзюба о нелегком разговоре с Черчесовым после слива интимного видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+