"Грусть сквозит": Успенская осталась без близкого человека в особенный день

Любовь Успенская росла без родительницы. Однажды певица рассказывала, что ее мать скончалась при родах. Накануне, опубликовав пост в "Инстаграм", артистка дала понять, что очень скучает по ней.
Исполнительница хита "Кабриолет" разместила фотографию, на которой позирует с букетами цветов. Любовь Залмановна, опустив голову, с тоской смотрит на растения. Под кадром королева шансона написала о том, как важно говорить о чувствах своим родителям и благодарить их за существование.
Успенская посоветовала поклонникам как можно больше времени проводить с родителями не только в памятные, но и в обычные дни. Также артистка отметила:
"Я полна любви и благодарности к ней (матери – Прим. ред.), так как она подарила мне возможность жить".
Любопытно, что Любовь Залмановна не стала упоминать свою дочь, поэтому неизвестно, поздравила ли Татьяна Плаксина артистку с Днем матери. Но поклонники, прочитав пост певицы, сделали вывод, что девушка обделила вниманием мать даже в такой день. "Как бы вам хотелось услышать сегодня поздравления от дочери... Грусть сквозит в Ваших добрых и нежных словах", – высказалась поклонница.
Напомним, Любовь Успенская долгое время испытывает трудности в отношениях с наследницей. Татьяна живет в США вместе с отцом. Она неоднократно обвиняла мать в жестокости. Артистка не готова прощать наследнице оскорбительные заявления.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Как перестать ненавидеть женщин?
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Как понравится грузину?
Достали уже!
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?
Воспитание детей
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!