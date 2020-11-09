"Не переусердствуйте с мастурбацией!": сексолог предупредил Дзюбу об импотенции

"Меня это видео не удивило, – признается врач. – У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба – тот еще шалун!"
"Артем идет стопами Панина, – продолжает Перелыгина. – Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма. Поэтому показывают на камеру все детали своих утех. По-видимому, это их очень стимулирует. На мой взгляд, Дзюбе не хватает популярности в профессии, именно поэтому он показывает все скрытые стороны своей жизни".
"Осуждать его не стоит – многие мужчины периодически занимаются мастурбацией, даже при наличии регулярной интимной жизни, – заверяет специалист. – Спортсменам, как говорится, сам Бог велел, потому что на сборах им приходится коротать время без женщин, с мужиками. Так что за Дзюбу можно порадоваться – он заботится о своем здоровье. Ведь всем известно , что перерывы в сексе могут вызвать множество проблем и серьезных заболеваний".
"А еще мне радостно за женщин Дзюбы – судя по тому, что я увидела на видео, скучать им не приходится, – улыбается эксперт. – Таким агрегатом Дзюба может доставить настоящее удовольствие любой женщине. Главное – не переусердствовать с мастурбацией. Иначе это приведет к проблемам в сексе. Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции!"
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