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"Не переусердствуйте с мастурбацией!": сексолог предупредил Дзюбу об импотенции

Артем Дзюба. Фото: Aleksandr Kulebyakin, Александр /Global Look Press/www.globallookpress.com
Видео, на котором на котором форвард "Зенита" и сборной России Артем Дзюба занимается в исступлении самоудовлетворением, взорвало Сеть. Посмотрела на эту индивидуальную тренировку определенной мышцы и сексолог Елена Перелыгина. И поставил футболисту-рукоблуду диагноз.
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"Меня это видео не удивило, – признается врач. – У нас есть общие друзья с Артемом. Они говорят, что Дзюба – тот еще шалун!"

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"Артем идет стопами Панина, – продолжает Перелыгина. – Они стали родоначальниками нового вида эксгибиционизма. Поэтому показывают на камеру все детали своих утех. По-видимому, это их очень стимулирует. На мой взгляд, Дзюбе не хватает популярности в профессии, именно поэтому он показывает все скрытые стороны своей жизни".

"Осуждать его не стоит – многие мужчины периодически занимаются мастурбацией, даже при наличии регулярной интимной жизни, – заверяет специалист. – Спортсменам, как говорится, сам Бог велел, потому что на сборах им приходится коротать время без женщин, с мужиками. Так что за Дзюбу можно порадоваться – он заботится о своем здоровье. Ведь всем известно , что перерывы в сексе могут вызвать множество проблем и серьезных заболеваний".

"А еще мне радостно за женщин Дзюбы – судя по тому, что я увидела на видео, скучать им не приходится, – улыбается эксперт. – Таким агрегатом Дзюба может доставить настоящее удовольствие любой женщине. Главное – не переусердствовать с мастурбацией. Иначе это приведет к проблемам в сексе. Ощущения во время привычного полового акта будут не такими яркими. В конечном итоге может привести к импотенции!"

Автор: 9 ноября 2020, 10:23

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Каждый <цензура> как он хочет.Но только дебил будет сие действо на камеру снимать.
Сергей.
Ответить
Сейчас эту тему будут обсасывать со всех сторон,как тот барбос - свой мосол: задолбали.
TOMOC
Ответить
доктор ну дали бы хоть наводку что пить есть, что бы мысли плохие гнать
Гость
Ответить
"А еще мне радостно за женщин Дзюбы – судя по тому, что я увидела на видео, скучать им не приходится, – улыбается эксперт. " Дикость!!!!! И это говорит женщина.......
Гость
Ответить
Дзюба агрессивно д-р0-чил представляя мысленно главного тренера сборной!А из женщин,кому волноваться не надо это Пугачёвой!На неё точно <цензура> не будут!
Гость
Ответить
Такая же странная с когтями. Они чего все повылазили после хэллоуина ? Со своим онанизмом,со своей философией и бесстыдством ?
1

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