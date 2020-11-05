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Звезду "Интернов" увезли на скорой после жуткой травли: Меня выворачивает

Юлия Назаренко-Благая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Назаренко-Благая призналась "Дни.ру", что находится в ужасном состоянии. Причина – в жуткой травле актрисы.
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Знаменитость рассказала, что не представляет, сколько пробудет в медучреждении. Помощь врачей Юлии Назаренко-Благой понадобилась 5 ноября. Чтобы хоть как-то привести звезду в чувства, ей сделали три укола с мощнейшими анальгетиками.

"Диагнозов несколько поставили, включая нервный срыв... На меня объявлена травля одной из телепередач. Уже месяц она продолжается", – поделилась артистка. За это время она похудела на десять килограммов, стала страдать бессонницей.

"Сплю в день по полтора-два часа. Ем – меня выворачивает. Я никому, даже врагу не пожелала бы того, что сейчас со мной происходит", – высказалась Юлия Назаренко-Благая. Она отметила, что от нее было множество предложений, чтобы решить вопрос мирным путем, по-семейному. Однако ее сын Николай сделал собственный выбор.

"В этой передаче, не задумываясь, люди, которые ее делают, просто проехались по моей жизни, по моему младшему ребенку танком. Я не знаю, какие могут еще быть последствия. У меня пока только очень большая внутренняя горечь. Просто мне плохо. Я очень сильно надеюсь, что мой старший сын одумается и все-таки нормальным путем попробует решить проблему, которую он вынес на публику. К истине она не имеет никакого отношения", – заявила звезда сериала "Интерны".

Также актриса добавила, что ей жаль, что наследник жестоко с ней поступил, и из этого "раздули такой ужасный инфоповод". Отметим, речь идет о шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1". 20 октября сын актрисы Юлии Назаренко заявил в студии программы, что его мать якобы состоит в секте. Николай Назаренко не общался с ней уже год.

Автор: 5 ноября 2020, 20:46 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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