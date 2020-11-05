"Происходит обмен блевотины": Пригожин набросился на матерщинников Шнурова и Моргенштерна

По словам супруга Валерии, нынешнее поколение занимается в основном тем, что перерабатывает опыт предыдущих. Это касается не только музыки, но и других аспектов творчества. Как отметил продюсер, ему бы не хотелось, чтобы его дети росли на Моргенштерне.
Иосиф Пригожин считает, что музыка должна воспитывать вкус и людей, а сейчас получается, что любая кухарка может попасть в индустрию. "Раньше сцена была храмом для артиста, не позволяли себе плевать и материться", – отметил продюсер.
Супруга Валерии особенно раздражает, с каким остервенением современные исполнители используют обсценную лексику. Большие претензии у Иосифа Пригожина есть как раз к Сергею Шнурову, с которым у него недавно был конфликт, и к Моргенштерну. Артист не понимает, почему исполнителей не штрафуют за мат со сцены, ведь есть же закон, запрещающий подобные выходки.
"Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь", – считает супруг Валерии. Также продюсер уверен, что сейчас все пытаются хайпануть друг на друге: Юрий Дудь на Моргенштерне, рэпер на интервьюере.
"Вот и происходит обмен блевотины", – говорит Иосиф Пригожин.
Напомним, на прошлой неделе разгорелся конфликт между Сергеем Шнуровым и мужем певицы Валерии. Фронтмен группы "Ленинград" припомнил отдыхающему в Дубае продюсеру жалобы на отсутствие денег.
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