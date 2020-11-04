"Какие-то странные люди": Поргина высказалась о грязных махинациях Дрожжиной и Цивина

Людмила Поргина высказалась по поводу громкого дела о хищении многомиллионного имущества вдовы Алексея Баталова. Наталья Дрожжина и Михаил Цивин находятся под следствием, и вдова актера Николая Караченцова хочет, чтобы супружеская чета была наказана по закону.

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