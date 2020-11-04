"Какие-то странные люди": Поргина высказалась о грязных махинациях Дрожжиной и Цивина

Актриса стала одной из первых, кто встал на защиту жены ее коллеги – Гитаны Леонтенко. Она уверена, что дело решится в пользу вдовы народного артиста.
Людмила Поргина отметила, что сразу включилась в борьбу, "как только крик раздался". Знаменитость призналась, что, как и многие, была потрясена случившимся. Она добавила, что рада тому, что к делу подключились Следственный комитет, нотариусы и адвокаты.
Людмила Поргина лично знакома с артисткой Натальей Дрожжиной и ее мужем-юристом. Ничего хорошего о них она сказать не может. "Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них... Какие-то странные люди, поэтому то, что случилось – возмездие", – поделилась звезда.
Артистка отметила, что не хочет, чтобы их сажали. Ее желание – чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для знаменитой семьи ситуацией – "называется предательством".
Напомним, изначально вдова Баталова – Гитана – обвинила Цивина и Дрожжину в том, что они мошенники. Разразился скандал. Речь шла о том, что семья якобы обманула женщину, взяла с нее деньги на памятник покойному мужу, а потом и вовсе незаконно присвоила себе ее деньги и недвижимость. Позже выяснилось, что более полутора миллионов рублей на похороны и памятник выделил режиссер Никита Михалков.
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