"Почему со мной?!": Успенская изнывает в душевных муках

Исполнительница шансона заявила, что внутри нее затаилась боль, которая мучает и не дает успокоиться. Скандалы с непослушной дочерью и другие жизненные неурядицы регулярно выбивают ее из колеи. Чтобы восстановить душевное равновесие, Любовь Успенская обратилась за психологической помощью.
"Что не так? Почему не так? Почему я? Почему со мной?!", – на такие вопросы знаменитость стремится найти для себя ответы. Певица записала ролик про особенности своей терапии и разместила его в инстаграм-канале. Из всех возможных психологических методик Любовь Успенская выбрала для себя технику "Мастер разборов", которая помогает выявить скрытые причины неприятных событий.
После первого занятия с психологом звезда почувствовала некоторое облегчение. Она откровенно выговорилась и пожаловалась на внутренние терзания опытному специалисту. По словам знаменитости, ее проблемы тянутся через поколения. "Это все не просто мои проблемы, это проблемы моих родителей", – сообщила Любовь Успенская.
Артистка посоветовала поклонникам заняться своим психическим здоровьем, чтобы избавиться от душевного груза и справиться с нежелательными эмоциями. Любовь Успенская надеется, что психолог поможет ей вернуть в жизнь яркие краски.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Разница в возрасте в 33 года