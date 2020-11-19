"Почему со мной?!": Успенская изнывает в душевных муках

Звезда эстрады сильно переживает из-за навалившихся проблем и не может справляться с ними самостоятельно. Любовь Успенская обратилась к специалисту, чтобы привести нервы в порядок.

Исполнительница шансона заявила, что внутри нее затаилась боль, которая мучает и не дает успокоиться. Скандалы с непослушной дочерью и другие жизненные неурядицы регулярно выбивают ее из колеи. Чтобы восстановить душевное равновесие, Любовь Успенская обратилась за психологической помощью.

"Что не так? Почему не так? Почему я? Почему со мной?!", – на такие вопросы знаменитость стремится найти для себя ответы. Певица записала ролик про особенности своей терапии и разместила его в инстаграм-канале. Из всех возможных психологических методик Любовь Успенская выбрала для себя технику "Мастер разборов", которая помогает выявить скрытые причины неприятных событий.

После первого занятия с психологом звезда почувствовала некоторое облегчение. Она откровенно выговорилась и пожаловалась на внутренние терзания опытному специалисту. По словам знаменитости, ее проблемы тянутся через поколения. "Это все не просто мои проблемы, это проблемы моих родителей", – сообщила Любовь Успенская.

Артистка посоветовала поклонникам заняться своим психическим здоровьем, чтобы избавиться от душевного груза и справиться с нежелательными эмоциями. Любовь Успенская надеется, что психолог поможет ей вернуть в жизнь яркие краски.