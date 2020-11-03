Длинноногая дочь Дианы Арбениной начала читать рэп

Поклонники пришли в восторг от красоты и роста десятилетней дочери певицы Дианы Арбениной. На фото Марта предстала в синем платье по колено и белых кедах. На ее лице были строгие очки в золотистой оправе, а прическа уложена в аккуратное каре. Многие подметили, что Марта уже почти ростом с маму. "Чтобы у наших детей было будущее, нам нужно стать прошлым", – философски написала Арбенина в своем "Инстаграм".
Подписчики пришли к выводу, что дочь – копия Арбениной. При этом они удивились, как быстро выросли ее дети.
"Скоро выше мамы будут", "Вы одновременно так похожи и так не похожи!", "Копия мамы", – написали фолловеры.
Диана Арбенина и Марта участвуют в проекте "Сказки и песни Союзмультфильма". Они исполнили песню Чебурашки, которую Марта переделала в рэп. Звездная мать поддерживает творчество дочери, хотя в недавнем интервью она признавалась, что сомневается в творческом будущем детей. Несмотря на это базовое музыкальное образование детям она дает.
Стоит отметить, что имя отца детей Дианы Арбениной держится в секрете. Ее чада носят фамилию бывшего супруга звезды Константина, за которого она выходила замуж ради прописки.
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