"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение

До того, как стать актрисой, Шэрон Стоун занималась карьерой модели, поэтому у нее есть все данные и навыки для позирования. Она знает, как показать себя и одним взглядом вызвать чувства у людей.
В последнее время Стоун все чаще работает со стилистом Пэрис Либби. На днях актриса получила от нее фотографию, сделанную во время съемок. На кадре Шэрон позирует в черном боди, шелковой рубашке и ярко-желтых туфлях, опершись на подлокотник дивана и раздвинув ноги.
Этот снимок голливудская дива решила показать подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Многие пользователи Сети оценили смелость Стоун опубликовать кадр без ретуши и фильтров. Они обратили внимание на синяки на ногах актрисы, но все равно наградили ее комплиментами.
Однако читатели издания Woman.ru достаточно резко отнеслись к смелому снимку звезды фильма "Основной инстинкт". "Чем больше седых волос, тем меньше одежды", "Уже не та", "Меня сейчас стошнит", – высказались интернет-пользователи.
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