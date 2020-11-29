"Меня сейчас стошнит": 62-летняя Шэрон Стоун вызвала отвращение

Многие восхищаются звездой Голливуда Шэрон Стоун, ведь, несмотря на возраст, она привлекательна, как и прежде. Актриса поделилась новым снимком в "Инстаграм", но в этот раз не все были готовы награждать ее комплиментами.

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