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Сериалы

"Все десять лет только и плакала": Бывшая жена Гогунского из "Универа" рассказала о браке

Виталий Гогунский и Ирина Маирко. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/ www.globallookpress.com
Экс-супруга Виталия Гогунского рассказала о семейной жизни с актером. Звезда сериала "Универ" стала жертвой чужого влияния.
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Экс-возлюбленная актера объяснила, что почти с самого начала их роман трещал по швам. Родители Виталия Гогунского были против того, чтобы их сын состоял в отношениях с Ириной Маирко. Они считали девушку недостойной для того, чтобы составлять пару их наследнику. Ситуацию не разрешило даже рождения дочери Гогунского Миланы. Экс-жена актера так и осталась чужой для родителей знаменитости.

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 Виталий Евгеньевич Гогунский

Виталий Евгеньевич Гогунский актер

По словам Ирины Маирко, Виталий Гогунский всегда сильно зависел от мнения родителей, поэтому стал относиться к возлюбленной с пренебрежением. Мать и отец Виталия считали, что Маирко хочет получить с помощью их сына московскую прописку и завладеть его недвижимостью. Из-за давления родителей Гогунский не пригласил жену с новорожденной дочкой Миланой в свою квартиру, а снял для них отдельную. Девочку он удочерил только через шесть лет, ребенок долгое время не носил фамилию отца.

"Мне кажется, я все десять лет только и плакала", – заявила Ирина, пояснив, что столько времени длилась их история любви с артистом. Когда Милане было два года, Ирина Маирко подала на развод, так как осознала безразличие актера и устала пытаться наладить с ним отношения. Сейчас Виталий Гогунский не общается с экс-супругой и своей 10-летней дочерью.

Автор: 25 октября 2020, 14:26 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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