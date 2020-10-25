"Все десять лет только и плакала": Бывшая жена Гогунского из "Универа" рассказала о браке

Экс-супруга Виталия Гогунского рассказала о семейной жизни с актером. Звезда сериала "Универ" стала жертвой чужого влияния.

Экс-возлюбленная актера объяснила, что почти с самого начала их роман трещал по швам. Родители Виталия Гогунского были против того, чтобы их сын состоял в отношениях с Ириной Маирко. Они считали девушку недостойной для того, чтобы составлять пару их наследнику. Ситуацию не разрешило даже рождения дочери Гогунского Миланы. Экс-жена актера так и осталась чужой для родителей знаменитости.

По словам Ирины Маирко, Виталий Гогунский всегда сильно зависел от мнения родителей, поэтому стал относиться к возлюбленной с пренебрежением. Мать и отец Виталия считали, что Маирко хочет получить с помощью их сына московскую прописку и завладеть его недвижимостью. Из-за давления родителей Гогунский не пригласил жену с новорожденной дочкой Миланой в свою квартиру, а снял для них отдельную. Девочку он удочерил только через шесть лет, ребенок долгое время не носил фамилию отца.

"Мне кажется, я все десять лет только и плакала", – заявила Ирина, пояснив, что столько времени длилась их история любви с артистом. Когда Милане было два года, Ирина Маирко подала на развод, так как осознала безразличие актера и устала пытаться наладить с ним отношения. Сейчас Виталий Гогунский не общается с экс-супругой и своей 10-летней дочерью.

