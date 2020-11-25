Джиган устроил "кровавую бойню" с перестрелкой в центре Москвы

Профессионально снятые кадры перестрелки между участниками бандитской группировки оказались съемками нового клипа Джигана, Тимати и Егора Крида. Троица представила новый трек под названием "Роллс-Ройс".
Как выяснилось, съемки проиходили в ресторане "Тануки", пишет Пятый канал. Владелец заведения на своей странице в "Инстаграм" показал свое фото, на котором предстал с "пробитой" головой. Рядом с ним были Тимати и Крид с оружием в руках.
Джиган в своем микроблоге отметил, что за 18 часов съемок очень устал играть роль мафиози.
"Устал. Устал быть мафиози. Целых 18 часов! Снялся у друзей в клипе на "ROLLS-ROYCE". Всего на съемку понадобилось что-то около недели", – написал Джиган.
Он отметил, что не жалеет потраченных сил и денег. Результат его порадовал. Рэпер назвал творение настоящим кино. За несколько недель после премьеры клип собрал почти 13 миллионов просмотров. Хотя дизлайков у него тоже хоть отбавляй – 46 тысяч.
Ранее "Дни.ру" писали, что Джиган и Тимати устроили драку на ринге. Джиган профессионально занимается борьбой и умело через несколько секунд отправил соперника в нокдаун.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Заниматься любовью при ребенке
Собака
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Отношения на расстоянии
Почему девушки выбирают постарше?
Наказали дочь ремнём.