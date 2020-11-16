"Упертая!": Бузова плюнула Тарасовой в лицо после провала на шоу "Ледниковый период"

Ольга Бузова считает несправедливыми оценка на шоу Первого канала "Ледниковый период". Пара представила номер под музыку из кинофильма "Экипаж". Все шло по плану, и 34-летняя Оля была уверена, что покорила судей. Но члены жюри остались не в восторге от проката. Бузову это очень разозлило.
Многие фанаты считают, что неудачи Ольги Бузовой на проекте связаны с предвзятостью именно одного члена жюри – Татьяна Анатольевны Тарасовой. Якобы она выбрала Бузову как свою основную "мишень" на проекте. Тарасова не раз ставила ей низкие оценки. Также она не раз плохо отзывалась об артистке.
"Я не поняла, почему именно за наш "Экипаж" получен такой низкий балл. Мы очень сильно старались и готовились, но так решили наши судьи", – заявила Бузова.
Поклонники Ольги Бузовой тоже не понимают, за что паре так занизили оценки. Возможно, речь идет о личной неприязни членов жюри к артистке. К такому выводу пришли некоторые подписчики.
"Несправедливые оценки. Я была в шоке"; "Это было 6.0"; "Вы катались как никогда, это шедевр. Вы же сами понимаете, это предвзятое отношение именно к Вам. Оля, молодец!; "Молодец! Упертая! Не сдавайся" – поддержали кумира фанаты.
Ольга Бузова призналась, что номер "Экипаж" дался ей непросто. Она заметила, что тренер был очень рад после проката. Она и сама не могла сдержать эмоций от того, что все было сделано правильно и по максимуму.
При этом ведущая отметила, что ей наплевать на мнение судей, потому что для нее важнее поддержка поклонников. К тому же, многие согласны с ее мнением о том, что оценки на шоу были занижены.
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