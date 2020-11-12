Решетова страдает из-за планов Тимати разлучить ее с сыном

После рождения сына Анастасия Решетова посвятила ему всю себя. Девушка утверждает, что за все время она не видела сына максимум пару дней. Бывшая жена Тимати рассказала, что не знает, как пережить то, что ребенка теперь придется делить с папой.

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