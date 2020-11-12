Решетова страдает из-за планов Тимати разлучить ее с сыном

Решетова, действительно, проводит с Ратмиром все свободное время. Достаточно просто зайти в "Инстаграм" модели: плавание, музыка, и прогулки с малышом заменили все привычные глазу фото и видео девушки.
Анастасия рассказала, что самый большой срок их "разлуки" с мальчиком пришелся на ее пребывание в детокс-клинике, куда просто не пускали с детьми. Она признает: сыну нужен отец, потому что это важно для мальчика, но пока не понимает как мириться с его продолжительным отсутствием дома. Девушке становится "грустно", когда она думает о предстоящем.
После официального расставания рэпер и модель объявили, что обязательно сохранят теплые отношения ради того, чтобы воспитывать ребенка вместе. Решетова не встает между бывшим мужем и сыном, много времени проводит с Тимати.
Напомним, уже летом поползли слухи о расставании популярной пары. В сентябре Анастасия опубликовала большой пост, где рассказала, что они с Тимуром приняли решение, и поблагодарила его за все.
СМИ писали, что всему виной мать артиста Симона Юнусова, которая принимала слишком живое участие в звездных отношениях и предвзято относилась к избраннице. Однако сама Решетова информацию опровергает, утверждая, что в их расставании не замешен никто третий.
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