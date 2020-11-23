Беременная Топурия вышла замуж

В инстаграм-аккаунте Кети Топурия появились снимки, на которых певица запечатлена в компании своего возлюбленного, предпринимателя Льва Деньгова. На одном из кадров видно, как мужчина надевает обручальное кольцо на безымянный палец избранницы.
Топурия, которая опубликовала трогательные фотографии в понедельник вечером, сообщила, что зарегистрировала свои отношения с Деньговым в минувшую пятницу. Пользователи Сети тут же принялись поздравлять артистку с событием и желать молодоженам счастливой жизни.
Кети и Лев состоят в отношениях уже два года. О беременности Топурия поклонникам стало известно летом 2020-го, но певица предпочитала скрывать свое интересное положение. О грядущем пополнении в семействе артистка сообщила лишь недавно, опубликовав клип на песню "Се Ля Ви", где она предстала с округлившимся животом.
Напомним, недавно СМИ сообщили о родах Кети Топурия. Певица не понимает, откуда появилась такая информация. Чтобы остановить поток преждевременных поздравлений, она попросила поклонников не доверять тому, что пишут о ней в интернете и обращать внимание только на ее заявления.
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