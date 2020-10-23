Кети Топурия сделала заявление после новостей о родах

О беременности Кети Топурия говорят уже полгода. Сначала появилась информация от инсайдеров, а потом певицу стали замечать в просторных нарядах. Каждый снимок и видео артистки в "Инстаграм" детально рассматривается поклонниками. Разглядеть округлившийся живот им все-таки удается.
На днях подписчики забросали Кети поздравлениями, когда в прессе появилась информация о родах. Топурия поспешила записать видео, в котором опровергла слух. "Я об этом не слышала! Это какой-то кошмар!" – сказала она. Певица сообщила, что сейчас находится на студии, где записывает новую песню.
Важно отметить, что артистка не оспаривает информацию о беременности. Вероятно, Кети ждет рождение ребенка, но пока не пришел срок. В своем инстаграм-аккаунте певица периодически выкладывает старые снимки, на которых виден плоский живот. Но внимательные поклонники замечают подвох.
Напомним, у Кети есть дочь Оливия. Отцом девочки является предприниматель Лев Гейхаман. С 2018 года певица состоит в отношениях с бизнесменом Львом Деньговым, от которого, очевидно, она и ждет ребенка.
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