"Гуфу привет": беременная Топурия показала семейный снимок с новым мужчиной

Кети Топурия скоро станет мамой во второй раз. Артистка долго скрывала беременность, но в итоге раскрыла правду о своем интересном положении на премьере нового клипа группы "А'Студио".

Отцом ребенка является музыкант и предприниматель Лев Деньгов. По словам певицы, пара планирует пожениться – несколько месяцев назад мужчина сделал девушке предложение. Ребята начали встречаться два года назад, а до этого звезда строила отношения с рэпером Гуфом.

В пятницу, 13 ноября, Кети Топурия в личном блоге опубликовала снимок с новым возлюбленным. Артистка держит на руках щенка породы бигль и радостно улыбается. Лев Деньгов обнимает беременную подругу за талию.

Поклонники отметили, что фотография невероятно красивая. Также подписчики попытались определить пол будущего малыша по форме живота – сошлись во мнении, что будет мальчик.

"Гуфу привет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мальчик в животике", "Мне кажется мальчик будет:)", "Будет мальчик ,такой красивый как папа", "Боже , глаза разбегаются на кого смотреть , все такие красивые", "Да мальчик это точно", "Не знаю куда смотреть, то ли на собачку, то ли на красавчика, то ли на животик!", "Какая красивая пара", – написали в комментариях.

Правда, нашлись и те, кому крайне не понравился Лев Деньгов на фотографии. Поклонники уверены, что Кети Топурия еще настрадается от мужчины, который похож на альфонса.

"По-моему здесь любовь только с одной стороны, это тот кто улыбается, а тот кто стоит и просто смотрит в камеру самовлюбленный эгоист... ну я так увидела", "Мужчина больше на альфонса тянет", "Лицо Типичного Альфонса 21века",

