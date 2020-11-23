Внешний вид располневшего сына Заворотнюк произвел фурор

Наследник актрисы занимается музыкой и в своем инстаграм-аккаунте публикует видео, на которых играет на гитаре и поет песни. Девушки в восторге от внешности молодого человека – у парня красивые острые скулы, высокий рост и подтянутое тело. Однако, как оказалось, так было не всегда.
На фотографии, которую сын Анастасии Заворотнюк показал поклонникам, его сложно узнать. Со снимка на подписчиков смотрит упитанный юноша с круглым лицом и вторым подбородком. "А каким ты был год назад?" – иронично уточнил Майкл.
В Сети тут же предположили, что резкий набор веса был связан с непростым периодом в жизни семьи. По слухам, именно прошлой осенью Анастасия Заворотнюк проходила интенсивную терапию. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием.
Родственники предпочитают не комментировать здоровье актрисы, однако поклонники уверены, что проблемы с организмом начались у артистки после рождения третьего ребенка. По слухам, Анастасия Заворотнюк прибегла к ЭКО, чтобы забеременеть, и мощная гормональная терапия привела к опухоли, сообщает РИА ФАН.
Стоит отметить, что с подобными проблемами столкнулась и Жанна Фриске. Артистка скончалась в 2015 году после продолжительной борьбы с раком. По некоторым данным, злокачественное новообразование обнаружили у звезды еще во время беременности, однако она отказалась лечиться, решив все же родить сына.
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