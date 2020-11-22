"Шикарная": россияне ахнули от фигуры 51-летней Бондарчук

Светская львица решила сбежать от холодов в теплую страну. Там она с 46-летним возлюбленным наслаждается райским отдыхом.
Светлана Бондарчук порадовала поклонников в своем инстаграм-аккаунте серией фото из ОАЭ. На снимках модель продемонстрировала прекрасную фигуру, которой могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Пользователи соцсети не поскупились на комплименты. "Шикарная", "Красавица", "Мой мотиватор", "На Вас смотрю и жить хочется. Прям удовольствие получать. Танцевать, влюбляться, прощаться, смеяться, знать, что возможно. Никогда не поздно", – высказались фолловеры.
Напомним, новый супруг Светланы Бондарчук является директором дизайнерского агентства. Недавно знаменитость заявила, что хотела бы снова стать мамой.
До Сергея Харченко Светлана Бондарчук была замужем за режиссером Федором Бондарчуком. Брак просуществовал 25 лет. В семье родились два ребенка. Почти сразу после развода Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой.
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