Джигарханян умер холостым

После скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Армен Джигарханян сошелся с бывшей женой Татьяной Власовой. Женщина смогла простить и тепло принять экс-супруга, несмотря на причиненную им боль и обиду. В последние годы Татьяна Власова нежно отзывалась об Армене Джигарханяне, да и сам артист отвечал ей взаимностью.
Когда Армен Джигарханян смог восстановить с бывшей женой романтическую связь и былые чувства вновь вспыхнули в его груди, окружающие начали поговаривать о повторной свадьбе актера с возлюбленной. Многие считали, что знаменитый артист тайно заключил брак с Татьяной Власовой после воссоединения. Оказалось, что это не так – после разрыва с Виталиной Цымбалюк-Романовской официально зарегистрированных отношений у него не было.
Сотрудники театра, который основал Армен Джигарханян, сообщили, что о повторной свадьбе усопшего артиста с Татьяной Власовой они ничего не слышали. Обстоятельства пояснил близкий друг покойного актера Артур Согомонян. По его словам, избранница жила с Арменом Джигарханяном в одной квартире, но вопрос женитьбы не интересовал легенду кино. Последний год жизни он боролся с недугом и старался изо всех сил поддерживать здоровье, поэтому еще раз заключать брак с Татьяной Власовой Армен Джигарханян посчитал ненужным.
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